Angelus 19 marzo, Papa Francesco: “San Giuseppe modello di paternità” (Di domenica 19 marzo 2023) Nell’Angelus di domenica 19 marzo Papa Francesco esorta a seguire la via del bene ed a essere pronti ad accogliere i doni di Gesù come il cieco che riacquista la vista. E proprio in occasione della Festa del Papà che si celebra quest’oggi, il Pontefice invita a seguire proprio il modello di San Giuseppe. Il Vangelo di oggi presenta uno dei miracoli di Gesù: Egli ridona la vista ad un cieco dalla nascita. Questo evento prodigioso, però, come sottolinea Papa Francesco nella sua riflessione che precede l’Angelus, è accolto in “malo modo” da molte persone. Si tratta di diversi gruppi, ciascuno dei quali ha una reazione diversa al miracolo, una reazione che si comprende leggendo il Vangelo di Giovanni. Esso infatti fa vedere come procede ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 marzo 2023) Nell’di domenica 19esorta a seguire la via del bene ed a essere pronti ad accogliere i doni di Gesù come il cieco che riacquista la vista. E proprio in occasione della Festa del Papà che si celebra quest’oggi, il Pontefice invita a seguire proprio ildi San. Il Vangelo di oggi presenta uno dei miracoli di Gesù: Egli ridona la vista ad un cieco dalla nascita. Questo evento prodigioso, però, come sottolineanella sua riflessione che precede l’, è accolto in “malo modo” da molte persone. Si tratta di diversi gruppi, ciascuno dei quali ha una reazione diversa al miracolo, una reazione che si comprende leggendo il Vangelo di Giovanni. Esso infatti fa vedere come procede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : All'Angelus il #Papa ricorda la Consacrazione di #Russia e #Ucraina a Maria, il 25 marzo 2022: 'Il Signore ascolta… - IlPapaeloSport : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco : Non dimentichiamo di pregare per il martoriato popolo dell'#Ucraina che continua a soffrire per i crim… - vaticannews_it : #PapaFrancesco : Non dimentichiamo di pregare per il martoriato popolo dell'#Ucraina che continua a soffrire per i… - telepaceverona : Piazza San Pietro 17 marzo 2013. #PapaFrancesco recita il primo Angelus confida che durante il Conclave ha letto un… - aibexint : RT @Rvaticanaitalia: ??Il Mondo alla Radio ?12.40 Il 17 marzo 2013 il primo #Angelus di #papafrancesco. Ripercorriamo quei momenti, attraver… -