Angeloni | “Covid | i camion con le bare ci hanno cambiato la vita per sempre”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 marzo 2023) Bergamo. Non basterebbe unaintera per dimenticare quanto ha visto e sentito in quei giorni, cosa gli ha fatto accapponare la pelle, cosa gli ha provocato quel misto di angoscia, dolore e impotenza. Del resto, non c’è terapia che tenga per rimuovere dalla mente e dal cuore tutto lo strazio che ilsi è portato dietro. Lo stesso del quale Giacomo, assessore al Comune di Bergamo con una serie di deleghe, tra le quali appunto quella ai Servizi Cimiteriali, è stato, involontariamente, protagonista. Mai, infatti, avrebbe immaginato, sia durante il primo che il secondo mandato, di vivere una situazione simile e di essere chiamato anche a gestirla, di essere voce e portavoce delle tante famiglie che nei primissimi mesi della pandemiavisto volare via i loro cari. Famiglie spezzate, visi mai più ...