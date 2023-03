Anche se lo arrestano, Trump può restare candidato alla Casa Bianca (Di domenica 19 marzo 2023) Donald Trump potrebbe finire presto in manette? È lui stesso ad averlo detto sabato. In un post sul suo social Truth, l’ex presidente americano ha dichiarato che sarà arrestato martedì, esortando i suoi sostenitori a protestare. Al momento, il suo team legale ha reso noto di non aver ricevuto alcuna notifica in tal senso dalle autorità. “L'ex presidente si è agitato per far arrabbiare la sua base e crede che una incriminazione lo aiuterebbe politicamente”, ha riferito la Cnn, citando alcune “persone informate sulla questione”. Ricordiamo che Trump si è ricandidato alla nomination presidenziale repubblicana lo scorso 15 novembre. Ora, questa vicenda giudiziaria rientra all’interno dell’inchiesta, condotta dalla procura distrettuale di Manhattan, sui soldi che lo stesso Trump avrebbe ... Leggi su panorama (Di domenica 19 marzo 2023) Donaldpotrebbe finire presto in manette? È lui stesso ad averlo detto sabato. In un post sul suo social Truth, l’ex presidente americano ha dichiarato che sarà arrestato martedì, esortando i suoi sostenitori a protestare. Al momento, il suo team legale ha reso noto di non aver ricevuto alcuna notifica in tal senso dalle autorità. “L'ex presidente si è agitato per far arrabbiare la sua base e crede che una incriminazione lo aiuterebbe politicamente”, ha riferito la Cnn, citando alcune “persone informate sulla questione”. Ricordiamo chesi è rinomination presidenziale repubblicana lo scorso 15 novembre. Ora, questa vicenda giudiziaria rientra all’interno dell’inchiesta, condotta dprocura distrettuale di Manhattan, sui soldi che lo stessoavrebbe ...

Trump incita all'insurrezione "Mi arrestano. Protestate" Trump ha detto senza esitazione nei giorni scorsi che la sua corsa alla Casa Bianca continuerà anche se dovesse essere incriminato, ma gli occhi sono puntati anche su Ron DeSantis, governatore della ... Trump invoca la rivolta: 'Martedì mi arrestano' Per questo, secondo le analisi di alcuni media americani, il tycoon sarebbe pronto a tutto pur di fermare le procedure, anche a una riedizione del 6 gennaio 2021, quando centinaia di sostenitori ...