Anche il digitale aumenta la base delle conoscenze (Di domenica 19 marzo 2023) ... mi piace il titolo e lo leggo in un fiat poi ripenso al tempo che perdiamo/dedichiamo al digitale. = '1679206787' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND();... Leggi su tp24 (Di domenica 19 marzo 2023) ... mi piace il titolo e lo leggo in un fiat poi ripenso al tempo che perdiamo/dedichiamo al. = '1679206787' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND();...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tp24it : Anche il digitale aumenta la base delle conoscenze - RaiRadio2 : '...E così è venuta voglia anche a me di fare un elenco delle mie cose preferite qui e ora.' Testo ??… - MatteoSorren : Io sono fisico ma anche politico Un corpo solido messo in un liquido Io sono ritmico ma anche melodico Un corpo liq… - Edith__8310 : RT @lelebrus74: Ho firmato per impedire il colpo di mano che cancella la rivoluzione conquistata con le campagne Eutanasia e Cannabis. Firm… - GoriniElia : @SportGoverno @manuferraoff @barbarabonansea @andreaabodi @FIGCfemminile @AzzurreFIGC Parole giuste. Non sarebbe ma… -