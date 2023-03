Anarchici rivendicano l'incendio delle 16 auto delle Poste (Di domenica 19 marzo 2023) La lettera di rivendicazione dell'attacco incendiario di ieri alle 16 auto di Poste Italiane è comparsa questa mattina su diversi blog che fanno riferimento alla galassia anarchica. "Salutiamo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) La lettera di rivendicazione dell'attacco incendiario di ieri alle 16diItaliane è comparsa questa mattina su diversi blog che fanno riferimento alla galassia anarchica. "Salutiamo il ...

