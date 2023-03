Amici, il giurato Giuseppe Giofrè in lacrime per il Tango di Federica. Maria De Filippi corre ad abbracciarlo – Video (Di domenica 19 marzo 2023) Giofrè-De Filippi (da WittyTV) Momento di commozione generale nella prima puntata del serale di Amici. Durante lo spareggio finale tra i cantanti Federica Andreani e NDG, Maria De Filippi si è trovata a dover consolare il nuovo giurato Giuseppe Giofrè, scoppiato a piangere. Tutto è partito quando Federica, che poi ha scampato l’eliminazione contro NDG, ha dovuto eseguire la cover di Tango (qui il testo), il brano con cui Tananai si è classificato al quinto posto al Festival di Sanremo 2023. Visibilmente in difficoltà, poiché riusciva a trattenere a stento le lacrime, la cantante del team di Arisa ha smesso per un attimo di cantare, per poi riprendere con la performance. Una ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 marzo 2023)-De(da WittyTV) Momento di commozione generale nella prima puntata del serale di. Durante lo spareggio finale tra i cantantiAndreani e NDG,Desi è trovata a dover consolare il nuovo, scoppiato a piangere. Tutto è partito quando, che poi ha scampato l’eliminazione contro NDG, ha dovuto eseguire la cover di(qui il testo), il brano con cui Tananai si è classificato al quinto posto al Festival di Sanremo 2023. Visibilmente in difficoltà, poiché riusciva a trattenere a stento le, la cantante del team di Arisa ha smesso per un attimo di cantare, per poi riprendere con la performance. Una ...

