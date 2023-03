Amici, Federica in lacrime canta ?Tango?, si blocca e commuove la giuria: la reazione di Tananai (Di domenica 19 marzo 2023) lacrime ad Amici. La prima puntata del serale del talent show di Canale 5 si è conclusa con l'eliminazione di Megan e di NDG. Durante il ballottaggio finale, NDG è andato... Leggi su leggo (Di domenica 19 marzo 2023)ad. La prima puntata del serale del talent show di Canale 5 si è conclusa con l'eliminazione di Megan e di NDG. Durante il ballottaggio finale, NDG è andato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laime26412002 : Stream per “Scivola” di Federica ???? #Amic22 #FantaAmici #ascoltitv #19marzo #domenicain #IlCantanteMascherato… - MondoTV241 : Amici 22, Tananai, messaggio social per Federica 'Grazie, mi hai fatto emozionare' #federicaandreani #tananai #amici - 21_federica : RT @vivereinbilico: Amici ormai presta più attenzione alle dinamiche tra i prof che ai ragazzi. Anni fa invece vedevamo una squadra fare u… - eleventhmajsel : ma come ha fatto Federica ad arrivare al ballottaggio non è razionale non lo puoi spiegare #amici - infoitcultura : Amici 22, Rudy Zerbi imita Malgioglio. Bravi: “Ho un debole per le cafonate”. E Tananai fa i complimenti a Federica -