Amici 22, Talisa nel corpo di ballo del Serale (FOTO) (Di domenica 19 marzo 2023) Ad Amici 22 è tornata un'ex allieva, la quale oggi fa parte del corpo di ballo del Serale L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 19 marzo 2023) Ad22 è tornata un'ex allieva, la quale oggi fa parte deldidelL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fra2_15 : RT @vitaparanoiiaa: maria invita gaia come ospite al serale di amici così ci fanno la reunion lei e talisa?????? - perdirtiche_ : RT @vitaparanoiiaa: maria invita gaia come ospite al serale di amici così ci fanno la reunion lei e talisa?????? - vitaparanoiiaa : maria invita gaia come ospite al serale di amici così ci fanno la reunion lei e talisa?????? - blvckweekn : Talisa da striscia la notizia di nuovo ad Amici come ballerina professionista #amici22 - cliclaxloki : RAGA MA QUELLA ERA TALISA DI AMICI 19? #amici22 -