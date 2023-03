Amici 22, prima puntata del serale: eliminati Megan Ria e Ndg (Di domenica 19 marzo 2023) Si è appena conclusa la prima puntata del serale di Amici 22, il talent condotto da Maria De Filippi che questa sera ha visto l’eliminazione della ballerina Megan Ria e del cantante NDG. Ma facciamo un passo indietro. Questa sera gli allievi si sono esibiti sul palco, sfidandosi tra loro, sotto gli occhi attenti dei professori e dei tre nuovi giudici, ovvero Michele Bravi, Giusppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Dopo i consueti saluti si è entrati nel vivo della gara. I primi a sfidarsi sono stati Cricca con Sorprendimi e Isobel Kinnear che danzato sulle note di Walcome to burlesque vincendo la sfida; seguiti da Gianmarco Petrelli che ha ballato sulle note di I wanna be your slave e Angelina Mango che ha cantato A case of you. Punto per la cantante. La terza e ultima sfida ha visto invece un Guanto di ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 marzo 2023) Si è appena conclusa ladeldi22, il talent condotto da Maria De Filippi che questa sera ha visto l’eliminazione della ballerinaRia e del cantante NDG. Ma facciamo un passo indietro. Questa sera gli allievi si sono esibiti sul palco, sfidandosi tra loro, sotto gli occhi attenti dei professori e dei tre nuovi giudici, ovvero Michele Bravi, Giusppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Dopo i consueti saluti si è entrati nel vivo della gara. I primi a sfidarsi sono stati Cricca con Sorprendimi e Isobel Kinnear che danzato sulle note di Walcome to burlesque vincendo la sfida; seguiti da Gianmarco Petrelli che ha ballato sulle note di I wanna be your slave e Angelina Mango che ha cantato A case of you. Punto per la cantante. La terza e ultima sfida ha visto invece un Guanto di ...

