Amici 22: l’opinione di Chia sulla prima puntata del serale (Di domenica 19 marzo 2023) In un mondo dove PierSy si sta impegnando a toglierci ogni sicurezza, nell’incomprensibile tentativo di snaturare completamente le peggio trashate che la televisione ci offriva rendendole dei programmi per educande, il serale di Amici 22 E’ CERTEZZA. E’ certezza innanzitutto perché a Maria De Filippi non serve manco sbattersi a inserire chissà quali novità nel meccanismo o nel cast. Da un’edizione all’altra se cambia una virgola è già assai. E mentre la concorrenza si affanna cercando qualcosa di inedito (come la Maschera per una notte) per catturare l’interesse del pubblico, Amici riesce a fare il ventordicipercento di share e a sbaragliarla ugualmente, pur restando sempre incredibilmente identico a se stesso. E’ certezza che ogni anno nelle squadre ci siano delle mezze pippe descritte dai coach come “fenomeni incredibili” che poi ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 marzo 2023) In un mondo dove PierSy si sta impegnando a toglierci ogni sicurezza, nell’incomprensibile tentativo di snaturare completamente le peggio trashate che la televisione ci offriva rendendole dei programmi per educande, ildi22 E’ CERTEZZA. E’ certezza innanzitutto perché a Maria De Filippi non serve manco sbattersi a inserire chissà quali novità nel meccanismo o nel cast. Da un’edizione all’altra se cambia una virgola è già assai. E mentre la concorrenza si affanna cercando qualcosa di inedito (come la Maschera per una notte) per catturare l’interesse del pubblico,riesce a fare il ventordicipercento di share e a sbaragliarla ugualmente, pur restando sempre incredibilmente identico a se stesso. E’ certezza che ogni anno nelle squadre ci siano delle mezze pippe descritte dai coach come “fenomeni incredibili” che poi ...

