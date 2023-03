Amici 22, il Serale: critiche e polemiche del pubblico contro il programma (Di domenica 19 marzo 2023) Ieri, sabato 18 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici, oggetto di diverse critiche sui social. Cos'è successo? Scopriamolo insieme. Leggi su comingsoon (Di domenica 19 marzo 2023) Ieri, sabato 18 marzo, è andata in onda la prima puntata deldi, oggetto di diversesui social. Cos'è successo? Scopriamolo insieme.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : sempre 2 anni fa Giulia Stabile chiudeva il primo serale di amici così - chiamamematto : sangiovanni 2 anni fa apriva così il serale di amici - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la versione serale del talent più longevo della TV Italiana: @AmiciUfficiale ???? #AscoltiTv… - soraja____ : RT @frateclub: Votate Mattia?? - 3_lorella : @CIAfra73 No,non mi piace,nemmeno go talent. Amici lo.seguiva mia figlia da piccola dal 2000 in poi..e ho continuato a vedere il serale. -