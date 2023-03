“Amici 22”, Francesca Tocca sarebbe incinta: gli indizi della dolce attesa (Di domenica 19 marzo 2023) Potrebbero esserci delle belle novità per Francesca Tocca e Raimondo Todaro: la ballerina professionista di Amici potrebbe essere incinta per la seconda volta. Si tratta solo di indiscrezioni al momento, ma sarebbero diversi gli indizi che confermerebbero la sua gravidanza. Francesca Tocca incinta? L’assenza da Amici e gli indizi La notizia ha già fatto il giro dei social e in poco tempo si è diffusa a macchia d’olio: la ballerina professionista di Amici Francesca Tocca potrebbe essere incinta. A scatenare le congetture e le ipotesi tra gli utenti di Instagram e di Twitter la prima puntata del serale del talent show, che l’ha vista ... Leggi su dilei (Di domenica 19 marzo 2023) Potrebbero esserci delle belle novità pere Raimondo Todaro: la ballerina professionista dipotrebbe essereper la seconda volta. Si tratta solo di indiscrezioni al momento, maro diversi gliche confermerebbero la sua gravidanza.? L’assenza dae gliLa notizia ha già fatto il giro dei social e in poco tempo si è diffusa a macchia d’olio: la ballerina professionista dipotrebbe essere. A scatenare le congetture e le ipotesi tra gli utenti di Instagram e di Twitter la prima puntata del serale del talent show, che l’ha vista ...

