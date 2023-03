Amici 22, Francesca Tocca è in dolce attesa? Il dettaglio che non è passato inosservato sui social (Di domenica 19 marzo 2023) Durante la prima puntata del Serale di Amici 22, la ballerina Francesca Tocca ha fatto una breve apparizione portando in studio il guantone di sfida in occasione delle esibizioni dei prof. Pochi minuti che, tuttavia, sono bastati agli utenti del web, che hanno iniziato a lanciare l’indiscrezione sulla sua presunta gravidanza. Un rumor, questo, che circolava da alcune settimane, ma non è mai stato né smentito né confermato da Francesca. Tutto è partito quando gli spettatori del talent show condotto da Maria De Filippi hanno notato l’assenza della Tocca, presente solo dietro le quinte. Infatti, la moglie di Raimondo Todaro, coach che affianca Arisa nel team composto da Alessio, Wax, Federica e Mattia, da un po’ di tempo non si esibisce in trasmissione. Il motivo ufficiale sarebbe da individuare ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 marzo 2023) Durante la prima puntata del Serale di22, la ballerinaha fatto una breve apparizione portando in studio il guantone di sfida in occasione delle esibizioni dei prof. Pochi minuti che, tuttavia, sono bastati agli utenti del web, che hanno iniziato a lanciare l’indiscrezione sulla sua presunta gravidanza. Un rumor, questo, che circolava da alcune settimane, ma non è mai stato né smentito né confermato da. Tutto è partito quando gli spettatori del talent show condotto da Maria De Filippi hanno notato l’assenza della, presente solo dietro le quinte. Infatti, la moglie di Raimondo Todaro, coach che affianca Arisa nel team composto da Alessio, Wax, Federica e Mattia, da un po’ di tempo non si esibisce in trasmissione. Il motivo ufficiale sarebbe da individuare ...

