Amici 22, Cristiano Malgioglio: è guerra contro Rudy Zerbi! (Di domenica 19 marzo 2023) Ieri sera, 18 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma cos'è successo tra il giudice Cristiano Malgioglio e Rudy Zerbi? Scopriamolo insieme! Leggi su comingsoon (Di domenica 19 marzo 2023) Ieri sera, 18 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi. Ma cos'è successo tra il giudiceZerbi? Scopriamolo insieme!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2youjae : ma cristiano al serale di amici ??? - chiaravillage : RT @LaSambruna: CRISTIANO MALGIOGLIO AGAINST THA MACHINE ?????????????? (Voto 8.5 nelle mie pagelle di #Amici22 sul @Corriere che trovate qui: h… - LaSambruna : CRISTIANO MALGIOGLIO AGAINST THA MACHINE ?????????????? (Voto 8.5 nelle mie pagelle di #Amici22 sul @Corriere che trovat… - alessiachiare20 : RT @chiaralacattiva: tra memo remigi che è stato cacciato dalla rai e cristiano malgioglio che è ad amici, i giudici hanno un intuito formi… - twobridgetinone : IO CHE NON VEDO L'ORA DI VEDERE MICHI E EDO CON FEDE E CRISTIANO! GLI AMICI DI EDO SEMPRE I PIU' PREZIOSI DI TUTTI… -