Amici 2023 | il giurato Giuseppe Giofrè scoppia in lacrime e Maria De Filippi corre ad abbracciarlo – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 19 marzo 2023)-De(da WittyTV) Momento di commozione generale nella prima puntata del serale di. Durante lo spareggio finale tra i cantanti Federica Andreani e NDG,Desi è trovata a dover consolare il nuovoto a piangere. Tutto è partito quando Federica, che poi ha scampato l’eliminazione contro NDG, ha dovuto eseguire la cover di Tango (qui il testo), il brano con cui Tananai si è classificato al quinto posto al Festival di Sanremo. Visibilmente in difficoltà, poiché riusciva a trattenere a stento le, la cantante del team di Arisa ha smesso per un attimo di cantare, per poi riprendere con la performance. Una commozione vissuta in ...