Ambiente: Regione istituisce cabina di regia per la strategia Fvgreen (Di domenica 19 marzo 2023) Udine, 19 mar – La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile Fvgreen ha la sua cabina di regia. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile dopo l’approvazione da parte della Giunta della delibera con la quale viene identificata la struttura che andrà a comporre il nuovo tavolo tecnico multidisciplinare. La cabina di regia è composta dal direttore generale della Regione, con funzioni di coordinamento, dal Segretario generale, dal Capo di gabinetto, dall’Avvocato della Regione, dal direttore della Protezione civile regionale, da tutti i direttori centrali, dal direttore dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio, dal direttore dell’Agenzia per lo sviluppo rurale (Ersa), ... Leggi su udine20 (Di domenica 19 marzo 2023) Udine, 19 mar – Laregionale per lo sviluppo sostenibileha la suadi. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Difesa dell’, energia e sviluppo sostenibile dopo l’approvazione da parte della Giunta della delibera con la quale viene identificata la struttura che andrà a comporre il nuovo tavolo tecnico multidisciplinare. Ladiè composta dal direttore generale della, con funzioni di coordinamento, dal Segretario generale, dal Capo di gabinetto, dall’Avvocato della, dal direttore della Protezione civile regionale, da tutti i direttori centrali, dal direttore dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio, dal direttore dell’Agenzia per lo sviluppo rurale (Ersa), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Meglio tardi che mai. Dopo il Senato, la Scala, la regione Toscana, i quadri vandalizzati, finalmente anche un sind… - Ravenna24ore : Pair 2030, tra le proposte della Regione lo stop ai diesel euro 5 e il limite a 19 gradi in case e uffici - Newsinunclick : La capogruppo sollecita la Regione a dire 'se intende concedere una deroga all'attuazione del Piano aria 2030 per c… - Trmtv : Regione e Acquedotto lucano insieme per ridurre le perdite idriche: il progetto per Stigliano e 17 comuni limitrofi - Consiglioveneto : Centenaro (Lega-LV): “Procede l’iter del mio Pdl n. 96 per l’Istituzione della #giornataecologicaregionale. Un pass… -