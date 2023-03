Amanda Knox di nuovo nella bufera: ancora una "frecciata" all'Italia (Di domenica 19 marzo 2023) Amanda Knox continua a far discutere su Twitter: dopo la polemica dei giorni scorsi, stavolta ha commentato la foto di un piatto di pasta non risparmiando una "stoccata" all'Italia e al sistema carcerario Italiano. Ma gli utenti non hanno apprezzato: "In America saresti ancora in carcere" Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 marzo 2023)continua a far discutere su Twitter: dopo la polemica dei giorni scorsi, stavolta ha commentato la foto di un piatto di pasta non risparmiando una "stoccata" all'e al sistema carcerariono. Ma gli utenti non hanno apprezzato: "In America sarestiin carcere"

"Sicuramente non sei in un carcere italiano". La frase di Amanda Knox scatena le polemiche - rafelez : RT @FranAltomare: Amanda Knox esce sistematicamente fuori con una battuta fuori luogo sull'omicidio di Meredith per far parlare di lei. Lo… - Allende_Acosta : @matteosalvinimi Il problema è che qui tutti hanno il potere di uccidere senza la paura di andare in galera e più s… - andrea87858111 : RT @Agenzia_Ansa: Amanda Knox commenta la foto di un piatto di pasta. 'Non sei in carcere in Italia' risponde su Twitter all'americana Ash… - Paxquino1 : @Agenzia_Ansa Amanda Knox , Strage del Cermis, Ustica, Moro , Piazza Fontana, stazione di Bologna…. Gli Stati Uniti…