Allam e Chepkwony vincono la gara competitiva di Run Rome, i complimenti di Gualtieri (Di domenica 19 marzo 2023) ROMA – “complimenti a Taoufik Allam e Betty Chepkwony, vincitori della gara competitiva di Run Rome, e agli oltre 30mila partecipanti alla maratona di Roma, la più bella del mondo. Grazie per averci regalato una giornata di sport unica, nel segno della solidarietà e della pace”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 19 marzo 2023) ROMA – “a Taoufike Betty, vincitori delladi Run, e agli oltre 30mila partecipanti alla maratona di Roma, la più bella del mondo. Grazie per averci regalato una giornata di sport unica, nel segno della solidarietà e della pace”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Roberto(foto). L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il marocchino Allam in 2h07'43' vince la Maratona di Roma, precedendo i keniani Kigen e Keror. Per l'Italia miglior… - gualtierieurope : Complimenti a Taoufik Allam e Betty Chepkwony vincitori della gara competitiva della #acearrtm2023 e agli oltre 30… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Maratona Roma:vincono il marocchino Allam e la keniana Chepkwony. Sesto posto per Neka Crippa, il migliore degli azzurri… - gaiaitaliacom : Il marocchino Taoufik Allam e la keniana Betty Chepkwony hanno vinto la maratona di Roma - MarathonWorld1 : Classifiche Maratona di Roma 2023: Con il crono di 2h07’43” e 2h23’02”il marocchino Allam e la keniana Chepkwony sc… -