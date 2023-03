Alla Samp la sfida salvezza contro il Verona. Ora i blucerchiati possono sognare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANDYNINEREAL : #sampverona 3-1 1'vittoria in casa della stagione della #samp che cn tutta probabilita'condanna il #verona alla B… - MomentiCalcio : Lo scontro salvezza va alla #Samp: #Hellas condannato 3-1 - hawkeyefns : Sono contento per Zanoli che sta facendo benissimo alla Samp e spero che l’anno prossimo possa tornare alla base e… - sportli26181512 : Gabbiadini trascina la Samp nel match salvezza contro il Verona: Gabbiadini trascina la Samp nel match salvezza con… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Gabbiadini trascina la Samp che torna alla vittoria nel match salvezza contro il Verona #SampVerona -

La Sampdoria rimane attaccatacorsa salvezza vincendo 3 - 1 il fondamentale scontro diretto con il Verona . La prima vittoria ... Lagioca con coraggio e intensità e nella parte centrale del ...Protesodisperata ricerca del pareggio, il Verona si scopre e apre al contropiede letale della Sampdoria che trova il terzo gol con Zanoli, pronto da due passi sulla fuga con assist di Jesè ...... così Gabbiadini ha consegnato un doppio vantaggioSampdoria. Il Verona non è riuscito a ... Nonostante il finale infuocato a Marassi, con il Verona all'assalto del pareggio, ma è laa trovare ...

La Sampdoria torna alla vittoria nella partita più importante: battuto il Verona 3-1 Il Secolo XIX

GENOVA (ITALPRESS) – La Sampdoria rimane attaccata alla corsa salvezza vincendo 3-1 il fondamentale scontro diretto con l’Hellas Verona. Al Ferraris doppietta di Gabbiadini e gol nel finale di Zanoli ...il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha ulteriormente aggiunto: “Se qualcuno guardasse da fuori, non direbbe che siamo in lotta per la salvezza. I ragazzi lavorano da dio. Voglia di chiuderla