Alessandro Nesta | la sublime arte del difensore elegante

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar – Correva l’anno 1976, siamo nel il mese che segna il passaggio dall’inverno alla primavera. Con la nostra nazionale ancora ferma ai due mondiali vinti tra il 1934 e il 1938, il Torino si appresta a vincere il suo ultimo scudetto. In quella stagione ormai lontana, il Milan si prende il gradino più basso del podio e la Lazio festeggia la salvezza solamente grazie alla differenza reti nei confronti dell’Ascoli. E, proprio nella capitale – esattamente il 19 marzo – nasce quello che diventerà esempio completo per una generazione di difensori. A proposito di rossoneri e biancocelesti: il suo nome è, con l’aquila nel cuore Scoperto dalla Roma, ma tesserato – a neanche dieci anni – dai cugini. Al cuor non si comanda: è il padre, tifoso dell’aquila, a rifiutare la prima offerta ...