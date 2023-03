Alcaraz-Medvedev stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di domenica 19 marzo 2023) Carlos Alcaraz se la vedrà contro Daniil Medvedev nella finale maschile del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. L’allievo di Juan Carlos Ferrero è reduce dalla semifinale vinta in due set contro il nostro Jannik Sinner. Stesso discorso per il russo, che ha regolato abbastanza agilmente il padrone di casa Frances Tiafoe, semifinalista in carica degli US Open. Uno solo il precedente tra i due, quello portato a casa dal moscovita in tre set al secondo turno di Wimbledon del 2021. Le quote dei bookmakers tendono a favorire leggermente proprio Medvedev. Quest’ultimo si è presentato negli Stati Uniti forte dei tre titoli consecutivi vinti tra Rotterdam, Doha e Dubai. Alcaraz ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Carlosse la vedrà contro Daniilnella finale maschile deldi, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. L’allievo di Juan Carlos Ferrero è reduce dalla semifinale vinta in due set contro il nostro Jannik Sinner. Stesso discorso per il russo, che ha regolato abbastanza agilmente il padrone di casa Frances Tiafoe, semifinalista in carica degli US Open. Uno solo il precedente tra i due, quello portato a casa dal moscovita in tre set al secondo turno di Wimbledon del 2021. Le quote dei bookmakers tendono a favorire leggermente proprio. Quest’ultimo si è presentato negli Stati Uniti forte dei tre titoli consecutivi vinti tra Rotterdam, Doha e Dubai....

