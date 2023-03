Alcaraz-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di domenica 19 marzo 2023) Daniil Medvedev se la vedrà contro Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. A contendersi il primo Mille dell’anno saranno due giocatori che stanno vivendo un momento di forma strepitoso. Il russo ha vinto gli ultimi tre tornei giocatori per un totale di 19 match vinti consecutivamente. In California, inoltre, ha lasciato un solo set per strada (al terzo turno contro Ivashka), dando l’impressione di essere costantemente in controllo delle operazioni. Alcaraz, invece, dopo aver saltato la trasferta australiana, ha vinto il titolo a Buenos Aires ed ha sfiorato la doppietta a Rio, dove solo un problema fisico l’ha fermato. Poco male visto che a ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Daniilse la vedrà contro Carlosnelladeldi, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. A contendersi il primo Mille dell’anno saranno due giocatori che stanno vivendo un momento di forma strepitoso. Il russo ha vinto gli ultimi tre tornei giocatori per un totale di 19 match vinti consecutivamente. In California, inoltre, ha lasciato un solo set per strada (al terzo turno contro Ivashka), dando l’impressione di essere costantemente in controllo delle operazioni., invece, dopo aver saltato la trasferta australiana, ha vinto il titolo a Buenos Aires ed ha sfiorato la doppietta a Rio, dove solo un problema fisico l’ha fermato. Poco male visto che a ...

