Acqua Lete, Flai Cgil: «Niente ferie d'estate e flessibilità totale, le richieste dei lavoratori ignorate» (Di domenica 19 marzo 2023) Niente ferie d'estate, neppure per periodi brevi, straordinario durante tutto l'anno, flessibilità nel cambio turno con una reperibilità costante: sono le condizioni di lavoro dei dipendenti, circa un centinaio, dello first appeared on il manifesto.

