Acerbi: «Cammino in campionato non da grande squadra!» (Di domenica 19 marzo 2023) Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Inter-Juventus. Il difensore sottolinea l’importanza della partita e chiama alla massima concentrazione ATTENZIONE ? Acerbi si esprime prima del Derby d’Italia: «Giochiamo in casa col nostro pubblico, non possiamo perdere altri punti. Il Cammino in campionato non è da grande squadra, stiamo facendo meno del dovuto e dobbiamo invertire la rotta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Francescoha parlato ai microfoni di Dazn prima di Inter-Juventus. Il difensore sottolinea l’importanza della partita e chiama alla massima concentrazione ATTENZIONE ?si esprime prima del Derby d’Italia: «Giochiamo in casa col nostro pubblico, non possiamo perdere altri punti. Ilinnon è dasquadra, stiamo facendo meno del dovuto e dobbiamo invertire la rotta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParmeshSriv : RT @SimoneTogna: #acerbi: in campionato non possiamo perdere punti, il nostro cammino non è da grande squadra, anche se siamo ai quarti di… - passione_inter : ?? ACERBI NEL PRE PARTITA ?? 'Giochiamo in casa, bisogna fare tre punti. Il cammino in campionato non è stato da gra… - InterClubIndia : RT @SimoneTogna: #acerbi: in campionato non possiamo perdere punti, il nostro cammino non è da grande squadra, anche se siamo ai quarti di… - internewsit : Acerbi: «Cammino in campionato non da grande squadra!» - - SimoneTogna : #acerbi: in campionato non possiamo perdere punti, il nostro cammino non è da grande squadra, anche se siamo ai qua… -