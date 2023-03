(Di domenica 19 marzo 2023) La proposta sarebbe tutta in azioni. Le autorità potrebbero cambiare le regole, per evitare il voto degli azionisti. Non è ancora esclusa anche la nazionalizzazione - La proposta sarebbe tutta in ...

La proposta sarebbe tutta in azioni. Le autorità potrebbero cambiare le regole, per evitare il voto degli azionisti. Non è ancora esclusa anche la nazionalizzazione - La proposta sarebbe tutta in ...La gara iniziera' alle 15:30 come d'tra le due societa'. Nell'occasione, in concomitanza ... Spera di recuperare inColosimo, Villella, Scozzafava e Trentinella reduci da influenza. Nel ...L'che è stato sancito indopo lunghe trattative, ha visto il parere congiunto di UE, USA, Gran Bretagna e Cina prevede la tutela del 30% dei mari entro il 2030. Durante la seduta all'...

Accordo in extremis per il salvataggio di Credit Suisse. Ubs pagherà 2 mld di dollari. Ora la prova dei mercati TGLA7

..."Accordo raggiunto": Ubs è a un passo dall'acquisizione di Credit Suisse. La fine della trattativa per mettere in sicurezza il colosso svizzero e allentare le pressioni sull'intero settore bancario ...