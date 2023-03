Accademia | ancora un ko fuori casa | giallorosse superate dalla VP Pontecagnano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinua il tabù trasferta per l’Volley superata ieri pomeriggioVP(SA) con il punteggio di 3-1 (25-12, 25-15, 25-17) nella ventesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Una partita praticamente senza storia e mai in discussione che ha visto prevalere nettamente la superiorità delle padroni di, terza forza del campionato, che hanno messo in grande difficoltà l’, a partire dal fondamentale della battuta (ben 14 ace totali) che ha creato non pochi grattacapi alla ricezione giallorossa. Si è intuito subito che per le beneventane sarebbe stato un pomeriggio difficile: la partenza dinel primo set dimostra subito le intenzione delle ragazze di mister Alminni di voler cancellare il brutto ko di ...