A Santa Marinella riapre la Baubeach: la spiaggia dedicata agli amici a 4 zampe (Di domenica 19 marzo 2023) Santa Marinella – Tornano come nell’ estate passata, i tratti di spiaggia libera dedicati ai naturisti e agli amanti dei cani. Con due diverse ordinanze, già pubblicate, infatti, il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha, di nuovo, autorizzato la delimitazioni di due arenili all’interno delle Sabbie Nere di Santa Severa per allestire la Bau Beach e la spiaggia riservata ai nudisti. “Considerato che le spiagge libere sono particolarmente affollate, – spiega il Sindaco – e che nel periodo estivo è ampiamente motivata e condivisibile la limitazione dell’accesso dei cani sugli arenili, è stato necessario adottare un provvedimento che di fatto destinar parte della spiaggia libera denominata ‘sabbie nere’ all’ accesso dei cani; ai ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 marzo 2023)– Tornano come nell’ estate passata, i tratti dilibera dedicati ai naturisti eamanti dei cani. Con due diverse ordinanze, già pubblicate, infatti, il sindaco diPietro Tidei ha, di nuovo, autorizzato la delimitazioni di due arenili all’interno delle Sabbie Nere diSevera per allestire la Bau Beach e lariservata ai nudisti. “Considerato che le spiagge libere sono particolarmente affollate, – spiega il Sindaco – e che nel periodo estivo è ampiamente motivata e condivisibile la limitazione dell’accesso dei cani sugli arenili, è stato necessario adottare un provvedimento che di fatto destinar parte dellalibera denominata ‘sabbie nere’ all’ accesso dei cani; ai ...

