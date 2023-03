A quando il cambio ora legale da quella solare a marzo | come spostare le lancette

(Di domenica 19 marzo 2023) Ci siamo quasi:iloraentrerà in vigore rispetto aora di scena? Siamo oltre la metà del mese die manca pochissimo al passaggio che coinciderà con l’allungamento delle ore di luce nel pomeriggio, segno evidente del via anche alla primavera 2023. L’appuntamento da segnare in agenda o sul calendario è quello della notte tra sabato 25 e domenica 26. Tra una settimana esatta, insomma, bisognerà eseguire il seguente cambiamento: ledi tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3, perdendo di fatto 60 minuti di sonno. Questa operazione comporterà due effetti immediati: assistere ad un’alba ritardata già domenica 26ma poi godere di un tramonto decisamente ...

Torna l'ora legale: quando spostare in avanti le lancette RomaToday

