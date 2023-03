A Piombino arriva il rigassificatore | l’attracco avverrà di notte Oggi l’ultimo corteo dei contrari | sono stati quasi 70 da inizio progetto

(Di domenica 19 marzo 2023) E’ in arrivo a, in provincia di Livorno, la nave rigassificatrice acquistata da Snam a Singapore. La Golar Tundra sta risalendo il mar Tirreno, scortata dalla Marina Militare. Una nuova manifestazione è stata organizzata in mattinata dai cittadinial: un flash mob è stato animato da una cinquantina di persone che hanno fatto una marcia dalla stazione ferroviaria alla stazione marittima, poco più di un chilometro di strada. Nel corso dei mesistate decine le manifestazioni pubbliche, con cortei, raduni, sit in,70 con quella di stamani. In vista dell’arrivo della nave, la prefettura di Livorno ha coordinato una serie di servizi delle forze dell’ordine per cui pattuglie di polizia e carabinieri stanno effettuando vigilanza sia all’ingresso della cittadina, sia sul ...

Nessun allarme per i comitati, ma c'è il rischio di infiltrazioni di gruppi violenti. Il ministro Urso: 'A maggio l'impianto in funzione, insieme a Ravenna colmerà il gap dell'import russo'

Piombino (Livorno), 19 marzo 2023 – Stasera a tarda ora ... In testa al corteo una serie di cartelli per dire no all'arrivo del rigassificatore.