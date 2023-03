A NOVARA VINCONO I PADRONI DI CASA

(Di domenica 19 marzo 2023)-PORDENONE 4-1 GOL: 5? e 40? pt Galuppini, 36? Vuthaj; 27? st Negro, 35? Marginean.(3-5-2): Desjardins; Illanes, Benalouane (44? st Saidi), Carillo; Calcagni, Rocca (4? st Marginean), Ranieri (31? st Tentoni), Varone (44? st Di Munno), Ciancio; Galuppini (31? st Gonzalez), Vuthaj. A disp.: Menegaldo, Pelagotti, Lazaar, Fragomeni, Margiotta, Spalluto, Federico, Pellegrino. All.: Marchionni. PORDENONE (4-3-2-1): Festa; Bruscagin, Negro, Ajeti, Ingrosso; Gucher (1? st Torrasi), Burrai (38? st Giorico), Pinato (1? st Andreoni); Zammarini (1? st Piscopo), Palombi; Dubickas (1? st Magnaghi). A disp.: Martinez, Giust, Deli, Maset, La Rosa, Pirrello, Destito. All.: Stefani. ARBITRO: Frascaro di Firenze, assistenti Martinelli di Seregno e Lipari di Brescia. Quarto ufficiale Caldera di Como. NOTE: ammoniti Ajeti, Ingrosso, Benalouane, Illanes, ...

In J1 League in casa sia l'Avispa Fukuoka per 2 - 1 sul Shonan che l'Hiroshima 1 - 0 sul

Novara-Pordenone, il pronostico della gara valida per la 33ª giornata del Girone A di Serie C tra i Gaudenziani e i Naoniani