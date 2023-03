A Napoli è concesso tutto, tranne vincere (Di domenica 19 marzo 2023) Un noto politico diceva che a pensar male spesso ci si avvicina alla verità. Sarà un caso ma ogni volta che Napoli eccelle in qualcosa è sempre dietro l’angolo l’imprevisto. La scorsa settimana siamo finiti su tutti i giornali per i vergognosi tafferugli di piazza del Gesù. Un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 19 marzo 2023) Un noto politico diceva che a pensar male spesso ci si avvicina alla verità. Sarà un caso ma ogni volta cheeccelle in qualcosa è sempre dietro l’angolo l’imprevisto. La scorsa settimana siamo finiti su tutti i giornali per i vergognosi tafferugli di piazza del Gesù. Un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElPrincipe22__ : RT @DVACMILAN: Avrei preferito il Benfica 100 volte perché ti avrebbe concesso più spazio per il loro modo di giocare. Partita perfetta per… - DVACMILAN : Avrei preferito il Benfica 100 volte perché ti avrebbe concesso più spazio per il loro modo di giocare. Partita per… - MangaRobby : 0-2. Napoli fa la partita, crea nettamente più occasioni ed è meritatamente in vantaggio. Azzurri propositivi, ma u… - steccOLE77 : @M1_Magnum Vero, troppo forte il Milan per questo Napoli che va avanti solo perché ha il miglior attacco, la miglio… - DonatellaBallo1 : RT @myrtamerlino: Perché non è stato possibile impedire una trasferta che da settimane era annunciata come pericolosa? Com'è possibile che… -