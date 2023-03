A Milano torna la sinistra “arcobaleno” (ma non se n’era mai andata) (Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar – Quella di oggi è una festa del papà dal sapore particolare. Infatti, nella giornata di ieri a Milano è andata in scena una manifestazione per protestare contro lo stop imposto dal governo alla registrazione di figli di coppie dello stesso sesso da parte del Comune. Dopo il fiasco del ddl Zan, la sinistra torna a compattarsi sulle tematiche Lgbt. La piazza di Milano Il casus belli è stata la circola al Comune di Milano con cui il prefetto Renato Saccone ha chiesto di interrompere l’iscrizione all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. Una registrazione che di fatto legittimava a posteriore i bambini nati all’estero con pratiche proibite nel nostro Paese come l’utero in affitto. La mobilitazione di ieri è stata indetta da varie sigle, come i Sentinelli, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar – Quella di oggi è una festa del papà dal sapore particolare. Infatti, nella giornata di ieri ain scena una manifestazione per protestare contro lo stop imposto dal governo alla registrazione di figli di coppie dello stesso sesso da parte del Comune. Dopo il fiasco del ddl Zan, laa compattarsi sulle tematiche Lgbt. La piazza diIl casus belli è stata la circola al Comune dicon cui il prefetto Renato Saccone ha chiesto di interrompere l’iscrizione all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. Una registrazione che di fatto legittimava a posteriore i bambini nati all’estero con pratiche proibite nel nostro Paese come l’utero in affitto. La mobilitazione di ieri è stata indetta da varie sigle, come i Sentinelli, ...

