"A me piacciono gli...". Iva Zanicchi, disastro a luci rosse: gelo in Rai (Di domenica 19 marzo 2023) Ancora lei, ancora Iva Zanicchi con le sue clamorose gaffe. Il tutto a Il Cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e di cui sabato 18 marzo è stata trasmessa la prima puntata della nuova stagione. L'aquila di Ligonchio fa presenza in regia e continua nel solco di Ballando con le Stelle, dove con le sue battutacce aveva fatto parlare assai. E così, ecco che dopo l'esibizione di Colombi, la Zanicchi si produce in uno sconcertante: "Io amo gli uccelli". Grasse risate in studio, imbarazzo per la Carlucci. A quel punto la Zanicchi ha provato a correggere il tiro: "No, volevo dire... amo i colombi come amo i cani". Ma niente da fare. Ancora risate. Dunque rivolgendosi al pubblico Iva Zanicchi ha aggiunto: "Dai, su". Come a chiedere una tregua.

