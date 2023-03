A che ora la F1 oggi su TV8: programma GP Arabia Saudita 2023, streaming in chiaro (Di domenica 19 marzo 2023) Siamo giunti al grande giorno del secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Questa sera alle ore 18.00 italiane, infatti, andrà in scena il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Nella splendida cornice del tracciato cittadino di Jeddah ci attende una gara ricchissima di emozioni, con Charles Leclerc che partirà 12° e Max Verstappen 15°. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Arabia Saudita DI F1 ALLE 18.00 Dalla pole position scatterà Sergio Perez, abile a centrare il miglior tempo ieri nella Q3, affiancato da Fernando Alonso, quindi seconda fila con George Russell e Carlos Sainz, terza fila con Lance Stroll e Esteban Ocon, mentre in quarta si posizioneranno Lewis Hamilton e il rookie australiano Oscar Piastri, MVP di ieri. Come detto, quindi, ci attendono due grandi rimonte. Charles Leclerc chiuderà la ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Siamo giunti al grande giorno del secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Questa sera alle ore 18.00 italiane, infatti, andrà in scena il Gran Premio dell’. Nella splendida cornice del tracciato cittadino di Jeddah ci attende una gara ricchissima di emozioni, con Charles Leclerc che partirà 12° e Max Verstappen 15°. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 ALLE 18.00 Dalla pole position scatterà Sergio Perez, abile a centrare il miglior tempo ieri nella Q3, affiancato da Fernando Alonso, quindi seconda fila con George Russell e Carlos Sainz, terza fila con Lance Stroll e Esteban Ocon, mentre in quarta si posizioneranno Lewis Hamilton e il rookie australiano Oscar Piastri, MVP di ieri. Come detto, quindi, ci attendono due grandi rimonte. Charles Leclerc chiuderà la ...

