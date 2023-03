A Bolzano alunno rifiutato dalla scuola perché non sa bene il tedesco. Scoppia il caso (Di domenica 19 marzo 2023) Respinto dalla scuola media perché non sa abbastanza bene il tedesco. Accade a Bolzano, Alto Adige, dove un bambino è stato respinto da una scuola perché né lui né i suoi genitori conoscono abbastanza bene la lingua: il caso è Scoppiato alle scuole medie Adalbert Stifter, in via Diaz a Gries, protagonista un bambino che frequenta la quinta elementare in una scuola italiana e che i genitori volevano frequentasse invece le medie in una scuola tedesca. A gennaio il bambino, scrive il Corriere della Sera, è stato sottoposto a un colloquio con gli insegnanti: una specie di test d’ingresso, che già alcuni rappresentanti dell’istituzioni da tempo avevano invocato per evitare ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023) Respintomedianon sa abbastanzail. Accade a, Alto Adige, dove un bambino è stato respinto da unané lui né i suoi genitori conoscono abbastanzala lingua: ilto alle scuole medie Adalbert Stifter, in via Diaz a Gries, protagonista un bambino che frequenta la quinta elementare in unaitaliana e che i genitori volevano frequentasse invece le medie in unatedesca. A gennaio il bambino, scrive il Corriere della Sera, è stato sottoposto a un colloquio con gli insegnanti: una specie di test d’ingresso, che già alcuni rappresentanti dell’istituzioni da tempo avevano invocato per evitare ...

