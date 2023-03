9 gol in una settimana di Haaland, Guardiola: «Avrà un problema in futuro» (Di domenica 19 marzo 2023) Erling Haaland ha realizzato nove gol in una settimana, le parole di Guardiola: «tutti si aspetteranno che segnerà tre o quattro gol tutte le partite» Una rete al Crystal Palace, cinque in Champions League e tre in FA Cup: sono nove i gol che Erling Haaland ha realizzato in una sola settimana. A riguardo il tecnico del Manchester City, Guardiola, ha così commentato. «Questo ragazzo Avrà un problema in futuro: tutti si aspetteranno che segnerà tre o quattro gol tutte le partite, ma non succederà. Il cambio? L’ho tolto perché non volevo battesse il record di Messi in FA Cup… Io voglio sempre punire i miei giocatori, questo è il mio obiettivo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) Erlingha realizzato nove gol in una, le parole di: «tutti si aspetteranno che segnerà tre o quattro gol tutte le partite» Una rete al Crystal Palace, cinque in Champions League e tre in FA Cup: sono nove i gol che Erlingha realizzato in una sola. A riguardo il tecnico del Manchester City,, ha così commentato. «Questo ragazzounin: tutti si aspetteranno che segnerà tre o quattro gol tutte le partite, ma non succederà. Il cambio? L’ho tolto perché non volevo battesse il record di Messi in FA Cup… Io voglio sempre punire i miei giocatori, questo è il mio obiettivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

