19 marzo 1976 | nasce Alessandro Nesta VIDEO

(Di domenica 19 marzo 2023) Buon compleannoIl 19del. Il difensore ex Lazio e Milan compie 47 anni. È stato capitano dei biancocelesti con cui ha vinto uno scudetto, due coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Due successi europei nel 1999: la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea. Nel 2002 passa ai rossoneri con cui, in dieci anni, diventa colonna portante dei successi del Diavolo in Italia e in Europa. Segna anche uno dei rigori nella finale del 2003, all'Old Trafford, contro la Juventus. Chiude la carriera, in Canada, con il Montreal Impact. È stato anche uno dei componenti della Nazionale Italiana che ha vinto il Mondiale del 2006. Ancora auguri ad uno dei migliori difensori della Storia del calcio.