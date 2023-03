18 Marzo 2023 – Continuano le proteste contro la riforma delle pensioni a Parigi (Di domenica 19 marzo 2023) Il quartiere di Place d’Italie a Parigi è stato teatro di scontri con la polizia e di parecchi arresti, a margine di una manifestazione che denunciava l’uso della legge 49.3 per approvare la riforma delle pensioni. Secondo una fonte della polizia, 76 persone sono state arrestate a Place d’Italie e dintorni. E’ la terza serata di tensione nella capitale. Si è concluso in tarda serata a Ohrid, in Macedonia del Nord, l’incontro sul Kosovo . Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha espresso una moderata soddisfazione per l’esito dell’incontro odierno con il premier kosovaro Albin Kurti con la mediazione dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell e dell’inviato europeo Miroslav Lajcak. Alcuni funzionari dell’amministrazione Biden hanno avuto contatti con Warren Buffett negli ultimi giorni in ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 19 marzo 2023) Il quartiere di Place d’Italie aè stato teatro di scontri con la polizia e di parecchi arresti, a margine di una manifestazione che denunciava l’uso della legge 49.3 per approvare la. Secondo una fonte della polizia, 76 persone sono state arrestate a Place d’Italie e dintorni. E’ la terza serata di tensione nella capitale. Si è concluso in tarda serata a Ohrid, in Macedonia del Nord, l’insul Kosovo . Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha espresso una moderata soddisfazione per l’esito dell’inodierno con il premier kosovaro Albin Kurti con la mediazione dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell e dell’inviato europeo Miroslav Lajcak. Alcuni funzionari dell’amministrazione Biden hanno avuto contatti con Warren Buffett negli ultimi giorni in ...

