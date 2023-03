10 anni di Pontificato, Mattarella scrive a Papa Francesco: “Punto di riferimento per i governi” (Di domenica 19 marzo 2023) Sergio Mattarella sceglie di indirizzare una lettera a Papa Francesco per celebrare i dieci anni di Pontificato. Il 13 marzo 2013, infatti, Papa Bergoglio veniva eletto Sommo Pontefice al termine del Conclave che durò due giorni e che diede inizio al nuovo ciclo, dopo le dimissioni di Ratzinger. La lettera del presidente della Repubblica arriva ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023) Sergiosceglie di indirizzare una lettera aper celebrare i diecidi. Il 13 marzo 2013, infatti,Bergoglio veniva eletto Sommo Pontefice al termine del Conclave che durò due giorni e che diede inizio al nuovo ciclo, dopo le dimissioni di Ratzinger. La lettera del presidente della Repubblica arriva ... TAG24.

