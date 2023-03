Ziliani: «Inter-Benfica, tradizione europea. Le mie percentuali» (Di sabato 18 marzo 2023) Anche il giornalista Paolo Ziliani ha commentato il sorteggio di Champions League, che ha visto l’Inter pescare il Benfica per i quarti di finale. Dando anche le sue percentuali sul possibile passaggio del turno. PERFETTO EQUILIBRIO – Paolo Ziliani analizza così, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il sorteggio che vedrà Inter e Benfica affrontarsi ai quarti di finale: “Due club di grandi tradizioni europee. Il Benfica vola con 21 vittorie su 24 in campionato e 6 su 8 in Champions League. Schmidt ha realizzato un capolavoro. L’Inter ha eliminato Barcellona e Porto, non sarà facile ma può ripetersi. Dico 50 e 50“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Anche il giornalista Paoloha commentato il sorteggio di Champions League, che ha visto l’pescare ilper i quarti di finale. Dando anche le suesul possibile passaggio del turno. PERFETTO EQUILIBRIO – Paoloanalizza così, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il sorteggio che vedràaffrontarsi ai quarti di finale: “Due club di grandi tradizioni europee. Ilvola con 21 vittorie su 24 in campionato e 6 su 8 in Champions League. Schmidt ha realizzato un capolavoro. L’ha eliminato Barcellona e Porto, non sarà facile ma può ripetersi. Dico 50 e 50“.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

