Xi andrà da Putin per consolidare la sua posizione di leader Il commento di Sciorati

Leggi su formiche

(Di sabato 18 marzo 2023) Il viaggio delcinese, Xi Jinping, a Mosca è stato anticipato dal mandato di cattura che la Corte penale internazionale ha emanato contro Vladimir. E anche se la Cina e la Russia non riconoscono la legittimità dell’istituzione dell’Aia – come d’altronde gli Stati Uniti – il peso simbolico di sedersi al tavolo con un ricercato per crimini di guerra che coinvolgono dei bambini ucraini (deportati dai propri territori durante l’occupazione russa) non è poca cosa. Le regole della Corte impongono a chiunque abbia firmato lo Statuto di Roma di arrestare a vista il ricercato, ma anche chi non è tra i firmatari, come Pechino, può scegliere di agire in funzione del mandato emesso. Ossia, volesse Xi potrebbe tornare dalla Russia con in custodia il criminale ricercato. Fantascienza, è chiaro. Il viaggio del cinese si porta con sé altri obiettivi, ...