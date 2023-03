Xavi | «Non ho mai sentito che vincevamo grazie agli arbitri»

(Di sabato 18 marzo 2023) L’allenatore del Barcellona ,, ha spiegato che non c’è nessun favorito nella partita di domani contro il Real Madrid. Di seguito le parole del tecnico blaugrana: «Immaginiamo una partita in cui cercheremo di avere più dominio rispetto all’ultima classica di Coppa. Cercheremo di essere molto più protagonisti con la palla», ha aggiunto l’allenatore del Barcellona durante la conferenza stampa prima della partita. Non saranno della partita per infortunio, Ousmane Dembélé e Pedri, che si è infortunato venerdì in allenamento: «Pedri stava molto bene. Ieri voleva allenarsi ma ha sofferto un po’, non si sentiva bene. E, in queste partite, se non sei al 100% è meglio riposare. Quello che non vogliamo è perdere Pedri per altri due mesi». Uno dei duelli di questo ‘clasico’ sarà tra Vinicius Junior e Ronald Araujo cui l’allenatore del Barça ha fatto il pieno di elogi: «È ...

Da una parte, la formazione diHernandez reduce da due vittorie consecutive in campionato per ...solo una super partita tra grandi club ma anche uno scontro diretto per la vetta della Liga: ..."Sappiamo di avere una grande opportunità - ha dettoin conferenza stampa - . Siamo molto motivati. Per molti sarebbe il primo campionato.c'è tanta tensione. C'è tanto rispetto, tanta ...Brutte notizie per il Barcellona e il suo allenatorein vista del Clasico di domenica sera contro il Real Madrid. Per l'occasione, infatti, i ... Invece, i catalani,potranno contare sul loro ...

Le dichiarazioni dell'allenatore del Barcellona, Xavi alla vigilia del Clasico contro il Real Madrid Dopo l'eliminazione in Europa League per mano del Manchester United e la sconfitta contro l'Almeria ...Xavi "Concentrati sul campo", Ancelotti "Vinceremo un titolo" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Barcellona-Real Madrid non è una partita come tutte le altre. Il Clasico di per sè è già un match che ...