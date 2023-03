WWE: Tra Dominik e Rey Mysterio si intromette LA Knight, sfida al prossimo HOF a Smackdown (Di sabato 18 marzo 2023) La WWE ha ufficializzato che Rey Mysterio ed LA Knight si sfideranno nella prossima puntata di Smackdown, a soli 8 giorni da Wrestlemania. Una vera e propria intrusione nella rivalità padre-figlio quella dell’ex Impact, che si è cercato decisamente le ire del prossimo WWE Hall of Famer nel backstage dello show blu ieri notte. Was he asking for it? YEAH! @RealLAKnight @reyMysterio #Smackdown pic.twitter.com/bqV3xBEgop— WWE (@WWE) March 18, 2023 LA Knight, dopo l’ennesimo alterco tra Rey ed il figlio Dominik, si è presentato alla corte di Mr. 619 nel backstage, affermando che se non affronterà il proprio figlio a Wrestlemania lo farà lui. Il tutto ovviamente in seguito alla campagna social di Knight, che sta ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 marzo 2023) La WWE ha ufficializzato che Reyed LAsi sfideranno nella prossima puntata di, a soli 8 giorni da Wrestlemania. Una vera e propria intrusione nella rivalità padre-figlio quella dell’ex Impact, che si è cercato decisamente le ire delWWE Hall of Famer nel backstage dello show blu ieri notte. Was he asking for it? YEAH! @RealLA@reypic.twitter.com/bqV3xBEgop— WWE (@WWE) March 18, 2023 LA, dopo l’ennesimo alterco tra Rey ed il figlio, si è presentato alla corte di Mr. 619 nel backstage, affermando che se non affronterà il proprio figlio a Wrestlemania lo farà lui. Il tutto ovviamente in seguito alla campagna social di, che sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioWrestling : WWE: Annunciati tre nuovi match per WrestleMania 39, tra cui due 'speciali' *UFFICIALE* #WrestleMania #WWE - SpazioWrestling : Chi la spunterà tra WWE e AEW? La caccia a Jay White non è ancora chiusa #WWE #AEW #JayWhite - airgibbo : @Oscar58408590 tra l'altro c'è stato un breve periodo in cui il controllo creativo ce l'aveva HHH. In WWE ho visto… - Oscar58408590 : Comunque recuperato tutto AEW Revolution e tutto è rimasto come lo avevo lasciato. Prodotto WWE troppo superiore...… - SpazioWrestling : Bayley e Becky Lynch incendiano la rivalità in vista di WrestleMania 39 #WWE #Bayley #BeckyLynch #WrestleMania39 -