WWE: Con lo zampino di Cody Rhodes finalmente Kevin Owens e Sami Zayn sono riuniti (Di sabato 18 marzo 2023) Serata importante quella dell’ultimo SmackDown, che farà da spartiacque nella Road To WrestleMania e potrebbe cambiare gli equilibri con la possibilità di ribaltare, tra qualche settimana, l’egemonia della Bloodline. Sin da quando Sami Zayn si è ribellato contro Roman Reigns, ha avuto un solo obiettivo che è quello di distruggere la Bloodline, ma ha compreso da subito che per realizzarlo avrebbe avuto bisogno di aiuto e si è rivolto a Kevin Owens che l’ha sempre allontanato anche a costo di rimetterci fisicamente, almeno fino a stanotte dove finalmente la situazione è cambiata. L’amicizia trionfa sempre L’inizio della puntata di SmackDown non lasciava pensare ad una riunione tra i due canadesi, nonostante Cody Rhodes li abbia voluti entrambi sul ring per ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 marzo 2023) Serata importante quella dell’ultimo SmackDown, che farà da spartiacque nella Road To WrestleMania e potrebbe cambiare gli equilibri con la possibilità di ribaltare, tra qualche settimana, l’egemonia della Bloodline. Sin da quandosi è ribellato contro Roman Reigns, ha avuto un solo obiettivo che è quello di distruggere la Bloodline, ma ha compreso da subito che per realizzarlo avrebbe avuto bisogno di aiuto e si è rivolto ache l’ha sempre allontanato anche a costo di rimetterci fisicamente, almeno fino a stanotte dovela situazione è cambiata. L’amicizia trionfa sempre L’inizio della puntata di SmackDown non lasciava pensare ad una riunione tra i due canadesi, nonostanteli abbia voluti entrambi sul ring per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Con lo zampino di Cody Rhodes finalmente Kevin Owens e Sami Zayn sono riuniti - dmaxitalia : Lo spettacolo è anche al femminile ?? #WWENXT torna oggi alle 12:30 su #DMAX, canale 52 con il commento di @mkp17 e… - Zona_Wrestling : AEW: Kenny Omega afferma che la compagnia non è stata mai pensata per competere con la WWE - ErCardinale : Sul gioco WWE nuovo ci sta come personaggio giocabile un John Cena invisibile che non può essere visto con overall… - IGNitalia : Visual Concepts e 2K Sports tornano con la nuova incarnazione del videogioco di wrestling, che migliora l'esperienz… -