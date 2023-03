WWE: Clamoroso autogol dell’Imperium, a WrestleMania sarà triple threat per il titolo IC (Di sabato 18 marzo 2023) La scorsa settimana dopo il fatal-5-way match Gunther non aveva ancora un avversario per WrestleMania 39 vista la contemporanea vittoria di Drew McIntyre e Sheamus. L’austriaco aveva subito contestato il finale rivolgendosi ad Adam Pearce, in quanto non volevo due avversari a WrestleMania e così per questa settimana è stato sancito una sorta di spareggio tra i due contornato dalla loro lunga storia fatta di rivalità, ma anche rispetto, almeno fino a qualche settimana fa. Adam Pearce perde la pazienza Prima dell’inizio del match l’Imperium si è posizionato a bordo ring per osservare meglio i potenziali avversari come emerso dalle poche parole dette da Gunther al commento del match. Sul ring come sempre colpi duri tra i due colossi, che si sono scambiati una serie di colpi poderosi fino a colpirsi contemporaneamente con le loro finisher. Con ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 marzo 2023) La scorsa settimana dopo il fatal-5-way match Gunther non aveva ancora un avversario per39 vista la contemporanea vittoria di Drew McIntyre e Sheamus. L’austriaco aveva subito contestato il finale rivolgendosi ad Adam Pearce, in quanto non volevo due avversari ae così per questa settimana è stato sancito una sorta di spareggio tra i due contornato dalla loro lunga storia fatta di rivalità, ma anche rispetto, almeno fino a qualche settimana fa. Adam Pearce perde la pazienza Prima dell’inizio del match l’Imperium si è posizionato a bordo ring per osservare meglio i potenziali avversari come emerso dalle poche parole dette da Gunther al commento del match. Sul ring come sempre colpi duri tra i due colossi, che si sono scambiati una serie di colpi poderosi fino a colpirsi contemporaneamente con le loro finisher. Con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Clamoroso autogol dell'Imperium, a WrestleMania sarà triple threat per il titolo IC - SpazioWrestling : WWE: Clamoroso, Austin Theory sarà ancora protagonista a Money in the Bank? *RUMOR* #AustinTheory #WWE #MITB -