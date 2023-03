WWE | Arrivano i primi aggiornamenti sull’operazione di Kofi Kingston

(Di sabato 18 marzo 2023) Nella giornata di ieri,è stato operato alla caviglia dopo aver subito un brutto infortunio che lo terrà lontano per qualche tempo. Il wrestler avrebbe dovuto prendere parte al Fatal-5 Way match della scorsa settimana a SmackDown per un’opportunità all’IC Championship di GUNTHER, ma l’ex WWE Champion sarà addirittura costretto a saltare WrestleMania 39. Nonostante questo, l’intervento sembra essere andato molto bene eci ha tenuto ad aggiornare i fan sulle sue condizioni tramite un post sui social. Il commento Stando a quanto riportato dal wrestler del New Day, l’intervento è riuscito perfettamente:“L’operazione è andata molto bene! Dovevo assolutamente chiamare i ragazzi appena ripresa conoscenza…non ricordo molto della conversazione, lol. Grazie a tutti coloro i quali mi hanno inviato messaggi! Lo ...

