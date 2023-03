WTA Indian Wells 2023 | Elena Rybakina | “Contro Swiatek ho giocato benissimo | battere Sabalenka non sarà facile”

(Di sabato 18 marzo 2023) Nella notte italiana è arrivata una grandissima vittoria peral WTA 1000 di. La kazaka (numero 10 al mondo) ha sconfitto in semifinale la polacca Iga(n.1 al mondo) con un doppio 6-2 in un’ora e 17 minuti di gioco e ha così strappato il pass per l’atto finale, dove cila bielorussa Aryna(n.2 del seeding). “Oggi è stata davvero una grande partita per me, perché hoin modo incredibile – ha affermatoa fine partita -. Direi una delle migliori partite giocate quest’anno. Spero di riuscire a mantenere questo livello di gioco anche per domenica.“ WTA, risultati 17 marzo: la finale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? Saranno #Sabalenka e #Rybakina a contendersi il titolo WTA 1000 di Indian Wells! Sabalenka 6-2 6-3 Sakkari Ryba… - Tenniscircus : #WTA #IndianWells: finale tra #Sabalenka e #Rybakina, proprio come a #Melbourne - - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio delle Semifinali Maschli. LIVE Jannik SInner vs Carlo… - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: ?? Saranno #Sabalenka e #Rybakina a contendersi il titolo WTA 1000 di Indian Wells! Sabalenka 6-2 6-3 Sakkari Rybakina… - CuccioPatina : RT @SuperTennisTv: ?? Saranno #Sabalenka e #Rybakina a contendersi il titolo WTA 1000 di Indian Wells! Sabalenka 6-2 6-3 Sakkari Rybakina… -

Il prize money totale dell'evento diWells al femminile corrisponde a 7 milioni e 998mila ... PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI1000 MIAMI 2023 PRIMO TURNO - 17.599 (10 ......prima finale in un1000 e lo fa strapazzando la numero 1 del mondo Iga Swiatek in un match senza storia : 6 - 2 6 - 2 in appena un'ora e 16 minuti di gioco. Domenica, sullo Stadium 1 dell'...Dopo la vittoria degli Australian Open la bielorussa ha raggiunto aWells la sua terza ...Tsurenko e la tensione della guerra Non posso controllare le emozioni degli altri ma credo che la...

Tennis: Wta Indian Wells, la finale sarà Rybakina-Sabalenka - Ultima Ora Agenzia ANSA

La kazaka, quindi, vuole vendicare la sconfitta subita a Melbourne, e in caso di vittoria, si tratterebbe del primo WTA 1000 in carriera per la 23enne di Mosca. Quello di Indian Wells sarà il quinto ...Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Miami 2023, prestigioso evento a stelle ... Il prize money totale dell’evento di Indian Wells al femminile corrisponde a 7 milioni e 998mila 430 euro ...