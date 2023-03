Wo Long Fallen Dynasty Recensione Patch | quanto è migliorato dopo l’ultimo aggiornamento?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ImperoTenebre : Wo Long Fallen Dynasty PS5 gameplay 4K - Il salvataggio di Liu Bei - Ondaluce80 : [ITA] Wo Long: Fallen Dinasty #12 - Nuove stregonerie e nuova arma - GameSailors : - ImperoTenebre : Wo Long Fallen Dynasty PS5 trophy - Eredità conferita - infoitscienza : Wo Long: Fallen Dynasty: patch 1.04 disponibile, niente miglioramenti per le performance su PC -

Di souls - like in questi ultimi anni ne abbiamo visti decisamente parecchi. Da ottime riproposizioni, come ad esempio i due Ni - Oh o il recente WoDynasty , fino ad arrivare a sbiadite copie della formidabile formula di gioco di From Software, passando ovviamente anche per titoli tutto sommato validi ma senza il giusto guizzo, come ...Koei Tecmo nella giornata di oggi ha reso disponibile la nuova patch 1.04 per WoDynasty che apporta diverse migliorie e correzioni di bug al titolo. Adesso le nostre munizioni verranno rifornite in automatico quando riposeremo ad una bandiera di battaglia, si potrà ...Se qualche utente dovesse ancora nutrire dubbi sull'efficacia di Xbox Game Pass di portare una nuova IP al grande pubblico, da adesso i giocatori potranno utilizzare anche l'esempio di WoDynasty , che grazie all'inclusione nel servizio fin dal day one è già riuscito a ottenere numeri impressionanti al lancio. Il debutto dell'ultimo soulslike di Team Ninja è infatti ...

Adesso potete finalmente platinare o millare Wo Long: Fallen Dynasty Everyeye Videogiochi

I ragazzi giapponesi di Team Ninja hanno appena pubblicato la nuova Patch 1.04 per Wo Long: Fallen Dynasty, con la quale hanno risolto una lunga lista di problemi. L'aggiornamento sarà accolto con ...Team Ninja ha pubblicato la patch 1.04 di Wo Long: Fallen Dynasty, che apporta diverse modifiche al gioco ma non migliora le performance su PC. » Leggi di più sul sito fonte di questo articolo!