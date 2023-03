Weekend al cinema: parliamo di Emma Thompson, patriarcato egiziano e Shazam il fumettone (Di sabato 18 marzo 2023) Sarà un fine settimana ricco di proposte cinematografiche. Ma è sempre bene tirare fuori un campione variegato per farsi un’idea della proposta e dei tempi che viviamo. Almeno vedendoli riflessi sul grande schermo. Così salta fuori come un fulmine a ciel sereno questo film pregevole egiziano che ci racconta il patriarcato e la condizione femminile in un paese con un fortissimo gap tra le classi povere e quella ricca. Sembra un paese appena uscito da una guerra lo scorcio d’Egitto scalcinato ritratto dal regista Omar El Zohairy con il suo Il capofamiglia. Muri scrostati di case polverose dai pochi e vecchi mobili, bambini in canottiera che piangono sui letti e madri indaffarate nelle faccende casalinghe. Gli uomini lavorano, fanno i loro piccoli affari per tirare avanti, e di tanto in tanto fanno festa tra danze e riti a metà tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Sarà un fine settimana ricco di propostetografiche. Ma è sempre bene tirare fuori un campione variegato per farsi un’idea della proposta e dei tempi che viviamo. Almeno vedendoli riflessi sul grande schermo. Così salta fuori come un fulmine a ciel sereno questo film pregevoleche ci racconta ile la condizione femminile in un paese con un fortissimo gap tra le classi povere e quella ricca. Sembra un paese appena uscito da una guerra lo scorcio d’Egitto scalcinato ritratto dal regista Omar El Zohairy con il suo Il capofamiglia. Muri scrostati di case polverose dai pochi e vecchi mobili, bambini in canottiera che piangono sui letti e madri indaffarate nelle faccende casalinghe. Gli uomini lavorano, fanno i loro piccoli affari per tirare avanti, e di tanto in tanto fanno festa tra danze e riti a metà tra ...

