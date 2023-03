Weekend a Venezia: 10 cose imperdibili da fare o vedere (Di sabato 18 marzo 2023) La città lagunare è una delle più amate in tutto il mondo ed è sempre una buona idea tornarci, ma cosa vale veramente fare? E dove andare per evitare le folle dei fine settimana? 10 idee tra grandi classici e piccoli segreti Veneziani Leggi su vanityfair (Di sabato 18 marzo 2023) La città lagunare è una delle più amate in tutto il mondo ed è sempre una buona idea tornarci, ma cosa vale veramente? E dove andare per evitare le folle dei fine settimana? 10 idee tra grandi classici e piccoli segretini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Martina97909881 : @nuvolanza Beh danno weekend di bel tempo e temperature ok??ottimo per girare venezia?? - venezia_56 : RT @a_saba78: #weekend?? Oscura esegesi dell’acqua Forse una luna che sommessa sale i gradini. Forse un andare per stanze abbandonate il su… - bimbatiff : Sono a letto malata, sarei dovuta partire per un weekend a Venezia ovviamente saltato, seguivo la diretta in attesa… - anatema_venezia : ?? #outfitinspiration ?? ?? Buon fine settimana ?? #friday #weekend #newday #love - VeneziaPulita : RT @gianlucaguidi: Buongiorno a tutti dalla meravigliosa #Venezia. Una giornata di bellissimo sole… è iniziato il weekend.. #vergogna @Lui… -